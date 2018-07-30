Çeltik tarlasında ilaçlama yaparken yaşamını yitirdi

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde Tevrat Şimşek (48), çeltik tarlasında ilaçlama yaparken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şimşek, kurtarılamadı.
Olay, Bafra'nın Sahilkent Mahallesi'nde meydana eldi. Yakınlarıyla çeltik tarlasında ilaçlama yapan Tevrat Şimşek, fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulansla Şimşek, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tevrat Şimşek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlaçtan zehirlendiği iddia edilen Şimşek'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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