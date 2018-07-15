Cemaat namazı bitirmeden 31 ağacı kesip, götürdüler (2)

KURAN KURSU GÖREVLİLERİ KESMİŞ
Sakarya Valiliği, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Buhara Zaim Güllü Camii'nin bahçesindeki ağaçların kesilmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Olayla ilgili olarak 3 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların M.B., İ.Ö. ve H.A. isimli şahısların olduğu tespit edilerek şahıslar yakalanmıştır. Olayı Serdivan İlçesi Buhara Cami Kuran kursu ile aynı mülkiyet içerisinde faaliyet gösteren başka bir Kuran kursu görevlileri tarafından, kendi yollarını açmak, bahçelerini genişletmek ve camiye ulaşımı kolaylaştırmak için gerçekleştirildiği, herhangi bir hırsızlık kastının olmadığı yakalanan şüphelilerin beyanlarında ifade edilmiş olup, konu ile ilgili adli işlemlere başlamıştır."
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