Cemaat namazı bitirmeden 31 ağacı kesip, götürdüler

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki camide cemaat namaz kılarken, sakallı ve şalvarlı 4 kişi, bahçedeki 2,5- 3 metre uzunluğundaki 31 ağacı 12 dakikada keserek, götürdü. Bu anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde, Serdivan Zaim Güllü Camii'nde meydana geldi. Cemaat, akşam namazını kılmak için camiye girerken, bahçeye de kimliği belirsiz, sakallı ve şalvarlı 4 kişi geldi. Cemaat namaza başladığı sırada ellerine baltalar alan 4 kişi, bahçedeki sıralı çam ağaçlarını tek tek kesti. Elleri baltalı kişiler, 2,5- 3 metre uzunluğundaki 31 ağacı 12 dakikada kesip, kucakladıktan sonra caminin önüne çektikleri araca yükledi. 4 kişi, namaz bitmeden ağaçlarla kaçarken, cemaat de namaz çıkışı gördüğü manzarayla şok yaşadı.

'HA İNSAN ÖLDÜRMÜŞ HA AĞAÇ KESMİŞ'

Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği Başkanı Ruhi Cinak, olayı kamera kayıtlarını inceleyince fark ettiklerini belirterek, "Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği olarak caminin kuruluşundan bitimine kadar bahçeleri biz onardık, bu hale getirdik. Olay, akşam namazı saatinde cemaat camideyken, gerçekleşiyor. Kamera kayıtlarını inceledik ve 12 dakikada 31 adet çam ağacını kesmişler. Namaz saatinde 4 kişi geliyor ve bunlardan 2'si kesiyor, 1'i taşıyor diğer 1 kişi de ağaçları araca yüklüyor. Bunu yapanlar insan olamaz. Bunu yapanlar ha insan öldürmüş ha ağaç kesmiş. Bunu normal bir insan yapamaz. Cami cemaatimiz de yaşanan durum karşısında şaşırarak, tepki gösterdi. Üzgünüz ve öfkeliyiz. Tekrar dikeceğiz kesilen ağaçları. Biz onları küçük ektik, 4,5 yılda büyüdüler, sürekli ben onları suluyordum" dedi.

Ağaçları kesip, götürenlerin, cezalandırılmasını istediklerini dile getiren Cinak, "4,5 yıl önce ekmiştik çam ağaçlarını şimdi bu diğerlerinin de kesilmesinden endişe ediyoruz. Biz yaşanan durum karşısında şaşırdık. Çünkü Allah'ın evinin bahçesine biz bu kadar hizmet ettik, güzelleştirdik ancak böyle görünce biz çok üzüldük. Emniyete haber verdik. Bu olayı yapanların bir an önce yakalanarak, cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.