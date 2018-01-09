'Cemaati biliyorum, örgütsel yapıdan haberim yok' savunmasına tahliye

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - BURDUR'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen Hakan Özcan'ın itirazına bakan Yargıtay, örgütün başlangıçta ahlak ve eğitim hareketi olarak ortaya çıktığı, toplumun her katmanı tarafından bu şekilde algılandığı, Özcan'ın örgütün nihai amacını bildiği ve hiyerarşiye dahil olduğu yönünde bir delil olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verilmesini istedi. Özcan, karar üzerine tahliye edildi.

Burdur'da Ağlasun Tarım Müdürü iken 3 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan, 2013 yılı öncesi ve sonrasında örgütün ilçe imamıyla telefonla görüştüğü, sohbet toplantılarına katıldığı, Zaman gazetesine abone olduğu ve kızını örgütle bağlantılı koleje verdiği belirlenen Hakan Özcan, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'yasadışı örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz başvurusu reddedilen Özcan, Yargıtay'a gitti.

KARAR YARGITAY'DA BOZULDU

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Özcan'ın itirazını haklı bularak kararı bozdu. Yargıtay kararında, örgütün başlangıçta ahlak ve eğitim hareketi olarak ortaya çıktığı, toplumun her katmanı tarafından bu şekilde algılandığı, meşruiyetini sivil alanda dinden, kamusal alanda hukuktan aldığı izlenimi vermek için yeterli güce ulaşıncaya kadar kriminalize olmamaya çalıştığı ifade edildi. Özcan'ın örgütün nihai amacını bildiği ve hiyerarşiye dahil olduğu yönünde bir delilin olmadığı, sempati ve iltisak boyutunda kaldığı ifade edildi.