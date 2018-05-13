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Cenaze evinde kavgayı ayırmaya çalışırken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 23:42 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Gümüşova İlçesi'nde bir cenaze evine Kur'an-ı Kerim okumak için giden imam, ölen kişinin yakınları arasındaki kavgayı ayırmak isterken tüfekle vurularak öldü.

Cenaze evinde kavgayı ayırmaya çalışırken öldü

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) - DÜZCE'nin Gümüşova İlçesi'nde bir cenaze evine Kur'an-ı Kerim okumak için giden imam, ölen kişinin yakınları arasındaki kavgayı ayırmak isterken tüfekle vurularak öldü.

Olay, öğle saatlerinde Gümüşova Yıldıztepe Köyü'nde meydana geldi. Ardıçlı Köyü Camii İmamı Salih Gönül, köydeki bir cenaze evine Kur'an-ı Kerim okumak için gitti. Bu sırada ölen kişinin yakınları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında S.P. tüfeğini alarak tartıştığı kişiye ateş etmek istedi. Tüfekten çıkan saçmalar kavgayı ayırmaya çalışan Gönül'ün boynuna ve başına isabet etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz imam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, S.P.'yi gözaltına alırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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