Cenazede çatıdan düşen yaşlı adam hastanelik oldu

Ordu’da cenaze töreni sırasında evin çatısından düşen 86 yaşındaki şahıs hastanelik oldu.
Olay, Ordu’nun Perşembe ilçesi Kazancılı Mahallesi Güneyköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ayhan Özen’in hayatını kaybeden annesi Hayriye Özen’in cenaze töreni öncesi cami önündeki tek katlı binanın çatısında öğlen namazını kılmak için hazırlık yapıldığı sırada cenazeye katılan komşuları Kemal Özdemir (86) çatıdan düştü. Yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi polis Ayhan Özen’in oğlu Samsun Ondokuz Mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Ahmetcan Özen yaptı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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