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Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 17:59 | Son Güncelleme 2 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Muhlis Kocasarı, cenaze törenine katıldığı kayınpederinin kendisine adil davranmadığını öne sürerek hakkını helal etmediğini söyledi.

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Zorlar Mahallesi'nde 87 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Güven için Oyuk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce imamın helallik istediği Güven'in damadı Muhlis Kocasarı (60) söz isteyerek haksızlığa uğradığını iddia etti. Damat Kocasarı'nın hakkını helal etmediğini söylemesi, cemaatte soğuk duş etkisi yaptı. Kocasarı, cemaatten birinin uyarısıyla bulunduğu ön safı terk etti. Mezarlığın tartışma yeri olmadığını belirten imamın daha sonra cenaze namazını kıldırdığı Ramazan Güven'in cenazesi toprağa verildi.

Defin töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Kocasarı, sağlığında kayınpederini birçok kez hastaneye götürdüğünü ve onunla ilgilendiğini söyledi. Ancak kendisinden parasını peşin verip arazi aldığını belirten Kocasarı, "Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın’ dediler. Ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı helal etmiyorum" dedi. Kocasarı, kayınbiraderlerinin de bir yıldır bu sorunu halletmediklerini ileri sürdü.

Eşinin de bu sorunu çözmeleri için kardeşlerine uyarıda bulunduğunu vurgulayan Kocasarı, "Eşim de birçok kez söyledi. Her seferinde 'Tamam halledeceğiz' dediler. Eşimin ağabeyi burada bir otel işletiyordu. Onu da kapattı ve İngiltere'ye gitti. Şimdi de babası vefat etti. Benim alacağım kaldı. Bu nedenle mezarlıkta imamın huzurunda hakkımı helal etmedim. Alıncaya kadar da helal değildir. Her şeyi Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla cenaze cemaat

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Adil davranmadığini düşünüyorsan hakkıni helal etmezsin kardeşim. dahada öfkeliysen cenazeye katilmazsın. cenazede yapilacak iş mi bu
İnsani duyarlılığın için bravo.
ADAM HAKKINI HELAL ETMİYOR. YERİ VE ZAMANI MI OLUR BU İŞİN. CENAZEDE SÖYLÜYOR. ALLAH BİLE KUL HAKKI İLE GELMEYİN DİYOR.
eger sorun cozulemediyse bunun yeri defin dir imam sormus cevaplamis.Bizim.ulkemizin buyuk kisminin dini inanci geregi budur
Dediği doğruysa Adam hakılıdır.Bende olsam helal etmem.
Benden helallik istemeyen annemin amcasının oğlu ve annemin babası, babamı vuran dayım ve halimize sebep olanlara bende hakkımı helal etmeyeceğim.
ülkenin bu kadar sıkınsı varken haber yaptığınız şeye bak
Helal etmiyem hoca efendi...
etmezsen etmede.. her dogru her yerde konusulmaz...
Adam hakli aga... eğer babalarınin kabirde azap cekmemesini ostiyorsa cocukları adamın hakkını verip helallik istemeleri lazım..
soruyorsun hakkınızı helal ettinzmi biri diyorki etmiyorum diğerleri ediyor tamam bunda sıkıntı ne herkes yalandan edecek diye bir şey yok adam haklı ise aile meclisinde konuşulur hallederler yoksa helal etmez
HELALLEŞMEDEN O NAMAZ KILINMAZ KILINSA BİLE KABUL OLMAZ.
Showw yapıyor..
donan cemaatin üzerine su sıksalar açılırlardı belki. yazık olmuş adamlara...
''Cenazede cemaat dondu kaldı.'' başlığını okuyunca hava sıfırın altında millet soğuktan dondu sandım. Kendini bilmezler çok. Bu tipleri hiç sevmem. Cenazesine şov amaçlı katılmış. ''Helal olsun demesin.'' susarsın olur biter. hakkını helal etmemiş olursun. Kim haklı kim haksız onu da Allah bilir ya. Bu tipleri hiç sevmem., Birinde 5000 TL alacağım vardı. Zamansız vefat etti. Küçük çocukları vardı. Kardeşleri aradı. paranı biz ödeyeceğiz dediler. Ben alacağımdan vazgeçtim. Çocuklarına helal olsun,onlara verin dedim. Almadım. İnsanlık gereği.
Hakkını helal eder veya etmez,kendi bilir .Herkes hakkını helal etmek mecburiyetindeyse hoca bu soruyu neden sorsun.Helal etmek istemeyen cenazeye katılmasın mantığına katılmıyorum.
e sormayın o zaman kardeşim, haybeye mi soruyorsunuz ?
baksana adama tabut bilem vermemişle
bravoo hacıya gıderler ama ödeme yapmazlar
ablamda kayınpederine hakkını helal etmedi çünkü çok haksızlık yaptılar..bu tuhaf bişey değil hak bu helal etmeyebilir.. cenazeye gelip bunu cemaat içindede yapabilir.. bu onun hakkı şaşırmayın..
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