Cenazeler fakülte binasından morga götürüldü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki (ESOGÜ) silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri otopsi için fakülte binasından götürüldü.
ESOGÜ Araştırma Görevlisi Volkan Bayar’ın silahından çıkan mermilerde fakülte binasının farklı katlarında hayatlarını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Çağlak’ın cenazeleri üzerinde Olay Yeri İncelemi Şubesi ekiplerinin çalışmaları tamamlandı. Ekiplerin binadan ayrılmasının ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
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