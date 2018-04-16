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Cep telefonu çalınan engelli kadın, gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

 ADANA'da tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Ayşe Camgöz'ün (39) cep telefonu çalındı.

Cep telefonu çalınan engelli kadın, gözyaşlarına boğuldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Ayşe Camgöz'ün (39) cep telefonu çalındı. Ayşe Camgöz, tek iletişim aracının çalındığını gözyaşları içinde anlattı.
Olay, Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük yaşta cam kemik hastalığına yakalanan Ayşe Camgöz, tekerlekli sandalyesi ile evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Köprü altına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engellli kadının bacaklarının arasında duran cep telefonunu alarak kaçtı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Cep telefonunu çalınan Camgöz, zanlının arkasından bağırarak çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, engelli kadının sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Camgöz ise gözyaşlarına boğuldu. Kendisinin de polis kızı olduğunu belirten Camgöz, "Benim tek iletişim aracım cep telefonumdu. Lütfen size yalvarıyorum benim cep telefonumu bulun. Allah'ım bana yardım et" diyerek ağladı. Yoldan geçenlerin su verdiği Camgöz, "Başıma geleni görüyor musunuz, bir engellinin cep telefonunu çaldılar" dedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ise, civarda araştırma yaptı. Polis kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

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Cep telefonu çalınan engelli kadın, gözyaşlarına boğulduCep telefonu çalınan engelli kadın, gözyaşlarına boğulduCep telefonu çalınan engelli kadın, gözyaşlarına boğulduCep telefonu çalınan engelli kadın, gözyaşlarına boğuldu

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