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Cep telefonu hayatını kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 23:18 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çıkan kavgada kurşun cebindeki cep telefonuna isabet eden şahıs, olaydan hafif yaralı olarak kurtuldu.Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesinde M.D.A.

Cep telefonu hayatını kurtardı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çıkan kavgada kurşun cebindeki cep telefonuna isabet eden şahıs, olaydan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesinde M.D.A. ve Ş.A.’ya borcu olan İ.K., A.B. ve V.Ö., icra gelince M.D.A. ve Ş.A. ile dükkanları önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile silahına sarılan İ.K., Ş.A’yı bacağından vurdu. Kurşun cebindeki cep telefonuna isabet eden Ş.A. hafif yaralandı. Cep telefonu sayesinde hayatı kurtulan Ş.A. hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşma sürüyor.

Cep telefonu hayatını kurtardı

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