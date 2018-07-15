HABER

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamarasında

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

Şüpheli Ayhan B.

Şüpheli Ayhan B. suç üstü yakalandı. Haber: Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Kadıköy'de kafelere müşteri gibi girip ve masaların üzerinde unutulmuş cep telefonlarını alıp kaçan bir şüpheli güvenlik kameraları tarafıdan saniye saniye görüntülendi. Bu tür şikayetlerin artması üzerine polis harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin Ayhan B. olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Ayhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kadıköy'de görülen Ayhan B. polisler tarafından takip edilmeye başlandı. Yine aynı yöntemle girdiği bir kafede telefon çalmak isteyen Ayhan B. polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Ayhan B. İskele Polis Merkezi'ne götürüldü.

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
Cemaat namazı bitirmeden 31 ağacı kesip, götürdülerCemaat namazı bitirmeden 31 ağacı kesip, götürdüler
Otomobil, üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu; sürücü yaralandıOtomobil, üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu; sürücü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

Muğla'nın Datça ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Muğla'nın Datça ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.