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Cep telefonu hırsızlığı zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 17:49 | Son Güncelleme

Samsun’da 2 ayrı iş yerinden cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesinin Hançerli ve Çiftlik Mahallesi’nde 17 ve 28 Şubat tarihlerinde 2 ayrı iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen Ö.K.(18), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun’da 2 ayrı iş yerinden cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesinin Hançerli ve Çiftlik Mahallesi’nde 17 ve 28 Şubat tarihlerinde 2 ayrı iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen Ö.K.(18), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Ö.K.’nin gasp suçundan hakkında 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve hükümlünün firari suçundan da arandığı ortaya çıktı. Ö.K., Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

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