Cep telefonunu alan yankesiciyi ayakkabısı ele verdi

Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA) Arkadaşıyla alışverişe çıkan İ.K.'nin arkasında yürüyen zanlı, genç kızın cebindeki cep telefonunu çekip, aldı. Sekerek olay yerinden kaçan zanlının görüntüleri ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir süre cep telefonun olmadığını fark eden İ.K. polisi aradı. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelediği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin cep telefonunu aldıktan sonra sekerek kaçtığını fark etti. Civarda araştırma yapan ekipler, yolda yine sererek yürüyen Fatih Çelik'i yakaladı. Emniyet'e götürülen zanlı, sorgusunda suçunu itiraf etti. Çaldığı telefonu 300 liraya tanımadığı birine sattığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, giydiği ayakkabının numarası büyük olduğu için sektiğini söyledi. Mahkemeye çıkarılan Çelik, tutuklandı.
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