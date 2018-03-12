HABER

Cep telefonuyla küvete giren genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

Belçika’da cep telefonuyla küvete giren 14 yaşındaki genç, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.Belçika’nın Valon Bölgesinde Pont-de-Loup kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Hugo isimli genç, küvete cep telefonuyla girince elektrik çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.Talihsiz gencin cep telefonu şarja takılı şekilde küvete girdiği, bir müddet sonra uyuya kalan gencin elindeki telefonu su dolu küvete düştüğü belirtildi.

Belçika’da cep telefonuyla küvete giren 14 yaşındaki genç, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Belçika’nın Valon Bölgesinde Pont-de-Loup kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Hugo isimli genç, küvete cep telefonuyla girince elektrik çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
Talihsiz gencin cep telefonu şarja takılı şekilde küvete girdiği, bir müddet sonra uyuya kalan gencin elindeki telefonu su dolu küvete düştüğü belirtildi. Su ile temas eden şarj kablosu, elektrik akımına sebep oldu ve genç elektrik akımına tutuldu. Elektrik çarpması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan Hugo, hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ölüm sebebi, elektrik çarpması sonucu vücutta oluşan yanıklar olarak açıklandı.
Yetkililer cep telefonlarının şarja takılı olarak suyla temasının büyük riskler taşıdığına dikkat çekiyor.

Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!
Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadıIslak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.