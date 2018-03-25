Cerablus’ta bombalı araç patladı: 13 yaralı

Cerablus’ta bomba yüklü aracın patlaması sonucu 13 kişi yaralandı.
Suriye’nin Cerablus kentinde bomba yüklü araç patladı. Olayda 4’ü çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenilirken, olay yeri yakınlarında bulunan binalarda maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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