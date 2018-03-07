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Cerablus'ta bombalı araçla saldırı: 8 ölü, çok sayıda yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 18:42 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 8 OLDU Cerablus'ta, polis merkezi yakınında, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralananlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 8 OLDU Cerablus'ta, polis merkezi yakınında, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralananlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin sayısı, 8'e yükseldi.

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