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Cerablus'ta patlama oldu, Karkamış'taki evlerin camları kırıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

VALİLİK: TESPİT EDİLEN MAYIN, KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI Gaziantep Valiliği, Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde meydana gelen patlamanın, tespit edilen mayının kontrollü şekilde imhasından kaynaklandığını açıkladı.

VALİLİK: TESPİT EDİLEN MAYIN, KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
Gaziantep Valiliği, Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde meydana gelen patlamanın, tespit edilen mayının kontrollü şekilde imhasından kaynaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, kontrollü şekilde gerçekleştirilen mayın imhası sırasındaki meydana gelen patlamadan kaynaklı gümrük binası ile bazı işyerlerinin camlarının kırıldığını ve can kaybı yaşanmadığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Bugün saat 13.30 sıralarında Türkiye - Suriye sınırının Cerablus bölgesinde mayın arama tarama ekiplerimizce arazide yapılan çalışmalar sırasında bulunan bir mayın, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Patlatmanın şiddetiyle Karkamış ilçemizdeki bazı işyerleri ve Gümrük Binası kapı ve pencere camlarının kırılması suretiyle maddi hasar meydana gelmiş olup, yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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