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Cerablus'ta patlama oldu, Karkamış'taki evlerin camları kırıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

HASAR TESPİT VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILIYOR Gaziantep'in Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, sınır hattında tespit edilen mayının kontrollü imhası sırasında meydana gelen patlama sonrası hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

HASAR TESPİT VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILIYOR Gaziantep'in Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, sınır hattında tespit edilen mayının kontrollü imhası sırasında meydana gelen patlama sonrası hasar tespiti için çalışma başlatıldı. Gümrük kapısı ile bazı iş yerlerinin kırılan camları ise temizlenerek, onarılmaya başlandı. Eyyüp BURUN/KARKAMIŞ (Gaziantep), (DHA)

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