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Cerablus'ta patlama oldu, Karkamış'taki evlerin camları kırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, sınır hattında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

KARKAMIŞ (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, sınır hattında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Sınır hattındaki gümrük kapısı yakınında meydana gelen patlamada Türkiye tarafındaki bazı evlerin camları kırıldı.
Olay, öğleden sonra Lojmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Karkamış Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sınır hattında bulunan Suriye'nin Cerablus kenti topraklarında mayın kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, Türkiye tarafındaki Karkamış'ta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Gelişme üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.
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