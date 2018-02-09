Çerkezköy İlçe Jandarma güven veriyor

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 yılı içerisinde meydana gelen toplam 650 olaya direkt müdahale ederek, sorumluluk bölgelerinde halka güven verip, suçluların da korkulu rüyası oluyor.

Çerkezköy’de jandarma bölgesi sınırları içerisinde 2017 yılında 445 Asayiş olayı meydana geldi. Yine bu aynı yıl içerisinde 160 hırsızlık, 20 kaçakçılık, 15 terör olayı ve takibi gereken 160 olay ile ilgili soruşturma yürüttü. Jandarma ekipleri meydana gelen toplam 650 olayın, 634’ünü aydınlatırken, 16 olay da faili meçhul olarak kaldı.

Geçmiş yıllardan da faili meçhul kalan olaylarından da 10 adetini aydınlatan jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde faili meçhul olayı kalmaması için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılı içerisinde toplam 2 bin 800 devriye görevi icra eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu devriyeler esnasından umuma açık 350 yerde uygulamalar ve kontroller yaptı. Yapılan kontrollerde kabahatler kanunundan 15 ayrı işlem yapan jandarma ekipleri, bu kontrollerle de halka güven veriyor.