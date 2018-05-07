Çermik'te geziye giden liseliler kaza yaptı: 13'ü öğrenci, 15 yaralı

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, geziye giden öğrencileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 13'ü lise öğrencisi, 15 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında, Yaylacık Mahallesi Tilkitepe mevkiinde meydana geldi. Çermik ilçesindeki Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lisesi öğrencilerini geziye götüren Yusuf Kılıç yönetimindeki 56 AT 267 plakalı minibüs, yağmur yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 13'ü öğrenci, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ve özel araçlar ile Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü Yusuf Kılıç, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

