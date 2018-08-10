Cesedi bulunan gencin yanında çakmak gazı tüpleri

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yeşillikte cansız bedeni bulunan ve kimliği tespit edilemeyen gencin yanı başında, çakmak gazı tüpleri görüldü.

Değirmendere Yalı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki sitede yaşayanlar, sabah saatlerinde, evlerin arkasındaki yeşillikte hareketsiz yatan genci görüp, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede, gencin yanı başında çakmak gazı tüpleri buldu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kimliği tespit edilemeyen gencin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. Site sakinleri, gencin cansız bedeninin bulunduğu yerde gece 3 kişiyi gördüklerini, 2'sinin daha sonra ayrıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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