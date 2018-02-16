Cesedi dere yatağında bulunmuştu! Kimliği belli oldu

Uludağ'ın zirvesinden gelen Gökdere'de bir kişinin suların içinde yattığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Tarihî Irgandı Köprüsü'nün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören polis, bunun ceset mi yoksa manken mi olduğunu belirlemek için AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri suya girdi. Ekipler, suyun içinde hareketsiz halde yatan kadının ölü olduğunu belirledi.

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Gökdere'de bulunan cesedin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda evrak memuru olarak çalışan 1 çocuk annesi Nuray Vatansever'e (32) ait olduğu belirlendi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Vatansever'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopside, Nuray Vatansever'in vücudunda herhangi bir darp, ateşli silah ve kesici alet izi tespit edilmedi. Bu sabah erken saatlerde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Vatansever'in ölümü ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğu belirtilen Nuray Vatansever'in ölümü ailesi kadar çalışma arkadaşlarını da yasa boğdu. (DHA)