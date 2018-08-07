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Cesedi gömülü bulunan bakkal, odunla dövülerek öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 14:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde götürüldüğü evde öldürülen ve cesedi odunluğa gömülerek, üzerine beton dökülüp fayans döşenen 4 çocuk babası bakkal Mehmet Yalçın (31) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Bülent Y. ile Mehmet S., mahkemece tutuklandı.

Cesedi gömülü bulunan bakkal, odunla dövülerek öldürülmüş

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde götürüldüğü evde öldürülen ve cesedi odunluğa gömülerek, üzerine beton dökülüp fayans döşenen 4 çocuk babası bakkal Mehmet Yalçın (31) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Bülent Y. ile Mehmet S., mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, Yalçın'ı, 30 bin liralık borcu yüzünden döverek öldürdüklerini söyledi.
Suruç'ta Mızar Caddesi üzerinde bakkal dükkanı işleten Mehmet Yalçın, geçen Cuma günü iş yerini kapattıktan sonra eve gitmeyince, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bakkalın son olarak komşusu ve en yakın arkadaşı Bülent Y.'nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Bülent Y., emniyetteki sorgusunda herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyince serbest bırakıldı. Kayıp Mehmet Yalçın'ın evine giden Bülent Y., bakkalın ailesine üzüntüsünü dile getirip teselli verdi. 3 gün kendisinden haber alınamayan kayıp bakkal Yalçın'ın bulunması için Şanlıurfa'daki özel cinayet büro dedektifleri görevlendirilerek Suruç'a çağrıldı.
Dedektifler, ilk olarak, gözaltına alınıp serbest bırakılan Bülent Y.'nin ifadesini okudu. İfadedeki çelişkileri fark eden dedektifler, bölgedeki 15 mobese kamerasının kayıtlarını, 25 saat boyunca incelediğinde, kayıp bakkal Yalçın'ın en son birlikte görüldüğü yakın arkadaşı Bülent Y.'nin görüntülerine rastladı. Bunun üzerine ikinci kez şüphelinin evine giden ekipler, cinayet bürodan geldiklerini söyleyince, Bülent Y., suçunu itiraf etti.
'DÖVEREK ÖLDÜRDÜK'
En yakın arkadaşı Mehmet Yalçın'ı yaklaşık 30 bin liralık alacağı için Mehmet S. ile birlikte döverek öldürdüğünü itiraf eden Bülent Y., cinayeti işlediği evi de gösterdi. Gece geç saatlerde eve geçen dedektifler, evde çimentoyla harç yapıldığını fark edince bütün odalarda incelemede bulundu. Ekipler son olarak, merdiven altındaki odunlukta yeni beton döküldüğünü ve fayans döşendiğini görünce kazıya başladı. Dedektifler, kazı sonucunda kayıp bakkalın cesedine ulaştı. Yüzü kanlar içinde ve tanınmayacak halde olan, elbisesiyle gömülen Yalçın'ın, tekme tokat ve odunla dövüldüğü, sonra da boğulduğu belirlendi.
EVLERİNİ YAKACAKLARDI
Dün yapılan otopsinin ardından Mehmet Yalçın'ın cenazesi gözyaşları arasında Suruç'ta toprağa verildi. Bakkalı döverek öldüren ve üzerine beton döküp fayans döşeyen cinayet şüphelilerin kaldıkları evleri yakmaya teşebbüs eden Yalçın'ın yakınları ise polisin müdahalesi sonucu bölgeden uzaklaştırıldı. Cinayet şüphelilerinin ailelerinin ise can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle Suruç'taki evlerinden ayrıldıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Bülent Y. ile Mehmet S., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Cesedi gömülü bulunan bakkal, odunla dövülerek öldürülmüş

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