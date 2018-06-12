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Cesedi poşete sarılı bulunan Funda'nın katiline, 'iyi hal'den 25 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, cesedi naylon poşete sarılı halde bulunan Funda Gülmez'in (25) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan, genç kızın erkek arkadaşı Ümit Şentürk (24), tutuklu yargılandığı davada önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Cesedi poşete sarılı bulunan Funda'nın katiline, 'iyi hal'den 25 yıl hapis

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, cesedi naylon poşete sarılı halde bulunan Funda Gülmez'in (25) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan, genç kızın erkek arkadaşı Ümit Şentürk (24), tutuklu yargılandığı davada önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şentürk'ün cezası, duruşmalardaki iyi halinden dolayı 25 yıla düşürüldü.
Geçen yıl 21 Mart'ta, Yakakent Mahallesi 8087/13 Sokak'ta bulunan apartmanın 8'inci katındaki evde, Funda Gülmez'in naylon poşete sarılı cesedi bulundu. Gülmez'in bıçaklanıp öldürüldüğü, ardından naylon poşete sarıldığı anlaşıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, katil zanlısının, genç kızın erkek arkadaşı Ümit Şentürk olduğunu belirledi. Şentürk ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen arkadaşları İ.Ö. ve G.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ümit Şentürk hakkında 'cinayeti tasarlayarak işlediği' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, G.K.'ya 'suça iştirak etmek'ten 20 yıla kadar hapis cezası, İ.Ö.'ye de 'delilleri karartmak' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bir önceki duruşmada sanık Ümit Şentürk, öldürülen genç kızın ailesinden özür dileyip, "Aldatıldığım, ihanete uğradığım için Funda’yı öldürdüm" iddiasında bulunurken, diğer tutuklu sanıklar G.K. ile İ.Ö. tahliye edildi.
Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Ümit Şentürk ile tarafların avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de duruşmaya katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında Ümit Şentürk hakkında ömür boyu hapis isterken, İ.Ö. ve G.K.'nin beraati yönünde talepte bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Özen de Şentürk'ün en üst sınırdan indirim yapılmadan cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son sözü sorulan sanık Ümit Şentürk, "Olaydan dolayı çok pişmanım, vereceğiniz karara saygılıyım" dedi.
Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği Ümit Şentürk'e, Funda Gülmez'i öldürdüğü için ömür boyu hapis cezası verirken, haksız tahrik indirimi uygulanmasına gerek olmadığını belirtti. Sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası 25 yıla düşürüldü. Diğer sanık İ.Ö. ise suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 6 ay hapis verildi, duruşmalardaki iyi halinden dolayı ise cezası 2 yıl 1 aya indirildi. İ.Ö. ve G.K. diğer suçlamalardan ise beraat etti.

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Cesedi poşete sarılı bulunan Funda'nın katiline, 'iyi hal'den 25 yıl hapisCesedi poşete sarılı bulunan Funda'nın katiline, 'iyi hal'den 25 yıl hapis

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