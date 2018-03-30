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Çeşitli suçlardan araması bulunan 8 şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 16:14 | Son Güncelleme

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 8 şahıs tutuklandı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl, 1 ay, 10 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, tehdit suçunda hakkında kesinleşmiş 6 ay 7 Gün hapis cezası bulunan bir başka şahıs, ’Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık-başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan ve binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından olmak üzere 10 ayrı suçtan aranması olan bir şahıs, ’Ailenin korunması kanununa muhalefet’ 3 günlük disiplin hapsi cezası ile aranması bulunan bir şahıs, ’Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması’ suçundan aranması olan bir şahıs, ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranması olan bir şahıs ile birlikte toplamda 8 şahsın yakalandığı ve yakalanan şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 8 şahıs tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl, 1 ay, 10 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, tehdit suçunda hakkında kesinleşmiş 6 ay 7 Gün hapis cezası bulunan bir başka şahıs, ’Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık-başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan ve binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından olmak üzere 10 ayrı suçtan aranması olan bir şahıs, ’Ailenin korunması kanununa muhalefet’ 3 günlük disiplin hapsi cezası ile aranması bulunan bir şahıs, ’Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması’ suçundan aranması olan bir şahıs, ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranması olan bir şahıs ile birlikte toplamda 8 şahsın yakalandığı ve yakalanan şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

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