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Çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Balıkesir genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Balıkesir genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri, adam öldürme, kasten adam yaralama, basit yaralama, çocuğun cinsel istismarı, kamu malına zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, şantaj, 6136 sayılı kanuna muhalefet, hırsızlık, aile yükümlülüklerine uymama, borcunu ödeme şartını ihlal, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçlarından aranan 33 kişiyi ikametlerinde gözaltına aldı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 60 polis ekip, 201 personelin katılımıyla 125 ikamette yapılan operasyon sırasında ayrıca 147 kişinin de GBT sorgusu yapıldı.

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