Çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şok uygulamalarına devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmada çeşitli suçlardan aranan N.Ç., Ö.M.G., Y.U. , Y.K., N.T., M.A. , E.G.D. , N.Ü., isimli 8 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.