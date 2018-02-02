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Çeşitli suçlardan aranan 90 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 17:15 | Son Güncelleme

Bülent TATOĞULLARI-Antalya(DHA) ANTALYA'da polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonda, aranması bulunan 10'u kadın 90 kişi gözaltına alındı.Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Sabaha karşı 50 mahallede 100 adreste yapılan operasyonda 10'u kadın 90 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında yakalama kararı bulunan ve hükmü kesinleşmiş 30'u tutuklandı.

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