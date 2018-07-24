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Çeşme Bağlararası'nda 2018 kazı çalışmaları başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinin tarihini 4 bin 600 yıl öncesine kadar götüren Bağlararası'ndaki 2018 yılı kazı çalışmalarının bu yılki etabı başladı.

Çeşme Bağlararası'nda 2018 kazı çalışmaları başladı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinin tarihini 4 bin 600 yıl öncesine kadar götüren Bağlararası'ndaki 2018 yılı kazı çalışmalarının bu yılki etabı başladı.
Çeşme Müzesi'nde 2001 yılında uzman arkeolog olarak görev yapan Çeşmeli Hüseyin Vural tarafından tesadüfen keşfedilen, bazı temel ve seramik örnekleriyle başlayan Bağlararası kazısı, yeni etapta da sürüyor. 2002-2005 yılları arasında Çeşme Arkeoloji Müzesi ile Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (ANKÜSAM) ortaklaşa gerçekleştirdikleri kazı, Prof. Dr. Hayat Erkanal'ın bilimsel başkanlığında sürdürülmüştü. 4 yıllık bir aranın ardından 2009 yılından itibaren tekrar başlayan bu merkezdeki kazılar, ANKÜSAM faaliyetleri çerçevesinde Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu başkanlığında sürdürülüyor. Çeşme tarihi açısından önemli bulguların elde edildiği Bağlararası kazısı, yaz sonuna kadar devam edecek.
KAZIYLA ORTAYA ÇIKAN TARİHSEL GELİŞMELER
Çeşme Bağlararası'nın yerleşim tarihi, şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalar ışığında bugünden 4 bin 600 yıl kadar geriye gidiyor. O dönemde, taş temelli kerpiç duvarlara sahip yapılarda yaşayan en eski Çeşmelilerin, denizcilik ve tarımla uğraştıkları kazılar sonucu belirlendi. Bağlararası'ndaki kazılar, yaklaşık 3 bin 700 yıl önce burada çok büyük bir depremin yaşandığını da ortaya koydu. Bu büyük deprem sonrası binaların tamamen yıkılıp, hayatın kesintiye uğradığı anlaşıldı. Bu deprem sırasında yıkılan önemli bir yapının, 3 bin 700 yıl önce kullanılan bir şaraphane binası olduğu ortaya çıktı. Anadolu'nun bilinen en eski şaraphanelerinden biri olan bu örnek, şarap üretiminin gerçekleştirildiği ve elde edilen ürünün dinlendirilerek depolandığı bir düzenlemeye sahip olarak dikkat çekiyor. Çeşme'nin tarihine ışık tutan kazılar sırasında, çok miktarda balık kılçığı, bazı karbonlaşmış buğday ve üzüm çekirdekleri ile karbonlaşmış badem de bulundu. Üzüm suyunun dinlendirilerek şaraba dönüştürüldüğü bir çeşit sarnıç olarak kullanıldığı sanılan mekan içerisinde de, çok sayıda yonca, gaga ve yuvarlak ağızlı testi ile yarım küresel formlu çanaklar bulundu. Bağlararası kazısındaki buluntuların önemli bölümü, Çeşme Kalesi'ndeki müzede sergileniyor.
Anadolu arkeolojisi açısından daha önce bilinmeyen yeni veriler ortaya koyan Bağlararası kazısıyla, Çeşme'nin Ege dünyası ile olan yakın bağları da tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

Çeşme Bağlararası'nda 2018 kazı çalışmaları başladıÇeşme Bağlararası'nda 2018 kazı çalışmaları başladıÇeşme Bağlararası'nda 2018 kazı çalışmaları başladıÇeşme Bağlararası'nda 2018 kazı çalışmaları başladı

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