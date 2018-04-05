HABER

Çeşme gemisinde can pazarı!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 06:23 | Son Güncelleme

Hafta sonunu Sakız Adası’nda geçirmek isteyen bir grup, pazar günü tekneyle dönüşlerinde korku dolu anlar yaşadı. Lodos’a yakalanan tekne ön camı patlayınca su almaya başladı. Yolculardan biri ayağından yaralanırken, korku dolu anların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Çeşme gemisinde can pazarı!

Pazar akşamı Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye Türk turistleri götüren tekne fırtınaya yakalanınca korku dolu anlar yaşandı. Yunan yetkililer tarafından çıkış izni verilen Türk yolcu gemisi 40 kilometre hıza yaklaşan Lodos fırtınası nedeniyle dalgalar arasında Çeşme'ye ulaşmaya çalıştı.

2 METRELİK DALGALAR

Dalgaların boyu 2 metreye yaklaşırken, bu arada ön camın üstünde bulunan tabelanın kırılıp ön camı patlattığı, daha sonra ise dalgalar nedeniyle tekneye, kırılan camdan su girdiği belirtildi. Yolcular yetkililerin uyarıları üzerine can yeleklerini giyerken çığlıklarla süren 35 dakikalık yolculuk, Çeşme limanında son buldu. Yolcu teknesinde bir kişi ayağından yaralandı.

ÖLÜMDEN DÖNÜŞ

Tehlike dolu dakikaların yaşandığı Sakız-Çeşme deniz yolculuğu esnasında vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatırken ölümden döndüklerini söyledi. 35 dakika süren yolculuğun ardından Sakız'dan dönen Türk turistler gümrükten çıkış yaptı.

(Yeni Asır)

Özellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldıÖzellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldı
Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılarTeröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar
Ankara'dan düğmeye basıldı! Her yerde aranıyorlarAnkara'dan düğmeye basıldı! Her yerde aranıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakız adası Çeşme can pazarı

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Fenerbahçe efsane başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti

Fenerbahçe efsane başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

İhbar geldi! Sahil Güvenlik buldu

İhbar geldi! Sahil Güvenlik buldu

125 bin liralık malzeme yandı

125 bin liralık malzeme yandı

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti

Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.