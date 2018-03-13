Çeşme ve Menderes'te 39 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Menderes ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 39 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik helikopteri geçen pazar günü yaptığı denetimde, saat 04.50'de, Çeşme'nin Mersinli Koyu Çarufa Adası üzerinde bir grup kaçağı tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu bölgeye hareket etti. Afganistan uyruklu 5'i kadın 6 kaçak kurtarıldı. Kaçakların lastik botlarının patlaması sonucu adaya sığındıkları üzerinde duruluyor. Aynı gün Menderes'te devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı ise, saat 05.15'te, Özdere önlerinde hareketli lastik botta bir grup kaçağı tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan botta 9'u kadın, 9'u çocuk toplam 33 kaçak yakalandı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler: Ben kendimi öldürdüm!
İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim
Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum