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Çeşme ve Menderes'te 39 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 12:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ve Menderes ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 39 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme ve Menderes'te 39 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Menderes ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 39 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik helikopteri geçen pazar günü yaptığı denetimde, saat 04.50'de, Çeşme'nin Mersinli Koyu Çarufa Adası üzerinde bir grup kaçağı tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu bölgeye hareket etti. Afganistan uyruklu 5'i kadın 6 kaçak kurtarıldı. Kaçakların lastik botlarının patlaması sonucu adaya sığındıkları üzerinde duruluyor. Aynı gün Menderes'te devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı ise, saat 05.15'te, Özdere önlerinde hareketli lastik botta bir grup kaçağı tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan botta 9'u kadın, 9'u çocuk toplam 33 kaçak yakalandı.

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Çeşme ve Menderes'te 39 kaçak yakalandıÇeşme ve Menderes'te 39 kaçak yakalandıÇeşme ve Menderes'te 39 kaçak yakalandıÇeşme ve Menderes'te 39 kaçak yakalandı

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