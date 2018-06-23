Çeşme ve Seferihisar açıklarında 91 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarından lastik botlarla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan, farklı milletlerden toplam 91 kaçak yakalandı.

Devriye görevi yürüten sahil güvenlik botu, dün saat 04.30 sıralarında Çeşme'nin Uçburun mevkisinin kuzeyinde bir lastik botun ilerlediğini fark etti. Bölgeye giden ekipler, durdurulan bottaki 19'u Irak, 17'si Suriye, 5'i Somali, 3'ü Yemen, 3'ü Filistin ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 48 kaçağı yakaladı. 11'i kadın ve 18'si çocuk olan 48 kaçak, kıyıya getirildi.

Aynı gün saat 08.30 sıralarında ise Seferihisar'da, Sığacık Körfezi açıklarında bir lastik bot belirleyen sahil güvenlik ekipleri, bölgeye gitti. Durdurulan lastik botta 12'si Suriye, 11'i Kongo, 6'sı Irak, 4'ü Afganistan, 3'ü Yemen, 2'si Pakistan, 2'si Nepal, 1'i Eritre, 1'i Somali ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçak yakalandı. 15'i kadın, 7'si çocuk toplam 43 kaçak da kıyıya getirildi.

Çeşme ve Seferihisar'da yakalanan toplam 91 kaçak, kimlik tespitleri yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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