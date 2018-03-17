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Çeşme’de 18 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 18 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Çeşme’de görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, 15 Mart 2018 tarihinde saat 23.25 sıralarında Karaada önlerinde hareketli fiber tekne tespit etti.

Çeşme’de 18 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 18 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Çeşme’de görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, 15 Mart 2018 tarihinde saat 23.25 sıralarında Karaada önlerinde hareketli fiber tekne tespit etti. Teknenin içerisinde bir grup düzensiz göçmen de tespit eden ekipler, harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen fiber tekneyi durduran ekipler, tekne içerisindeki 16 Suriye, 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Aralarında 7 çocuğun bulunduğu göçmenler, işlemleri yapılmak üzere gerekli yerlere sevk edildi.

Çeşme’de 18 kaçak göçmen yakalandı

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