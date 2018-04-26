Çeşme’de 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde insan kaçakçılığından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Nisan Pazartesi günü, bir ihbarı değerlendirerek, 21 Suriyeli göçmeni Yunanistan’ın Sakız adasına kaçırmaya çalışan 3 göçmen kaçakçısını yakaladı. 3 göçmen tacirini gözaltına alan ekipler, bir şişme bot ile bir adet de takma bot motorunu ele geçirdi.
Suriye uyruklu kaçak göçmenler hakkında da işlem yapan ekipler, göçmenleri, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk etti. 3 göçmen kaçakçısı ise sorgularının ardından Çeşme Adliyesine çıkarıldı. Yapılan yargılama sonucunda zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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