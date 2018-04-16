HABER

Çeşme’de, 3 köpeği öldürüp birini de yaraladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesi, Altınkum Mahallesi’nde, bir evin bahçesindeki kulübelerinde bağlı olan üç köpek, dört gün arayla av tüfeğiyle öldürülürken, bir köpek de yaralandı.Çeşme’nin Altınkum Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki kulübelerinde bağlı olan biri Haski Sibirya Kurdu, ikisi Kangal cinsi köpek, dört gün arayla, av tüfeği ile öldürülürken, Labrador cinsi bir köpek de yaralandı.

İzmir’in Çeşme ilçesi, Altınkum Mahallesi’nde, bir evin bahçesindeki kulübelerinde bağlı olan üç köpek, dört gün arayla av tüfeğiyle öldürülürken, bir köpek de yaralandı.
Çeşme’nin Altınkum Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki kulübelerinde bağlı olan biri Haski Sibirya Kurdu, ikisi Kangal cinsi köpek, dört gün arayla, av tüfeği ile öldürülürken, Labrador cinsi bir köpek de yaralandı. Yaralı köpek, Alaçatı’daki Veteriner Kliniği’ne götürülerek tedavi altına alındı.
30 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen olayda, evin bahçesinde ve kulübelerinde bağlı olan köpeklere yapılan silahlı saldırı üzerine, evin sahibi Okan Kızıldağ İlçe Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulundu. Jandarma ekipleri olay yerine giderek inceleme yaptılar. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, olay yerinde av tüfeğiyle atılan fişekler bulunamadı. Ekiplerin yaptıkları incelemeye göre, silahlı saldırı, çifte tabir edilen av tüfeğiyle ve domuz kurşunuyla gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, ev sahibi Okan Kızıldağ’ın şikayetçi olması üzerine dosya savcılığa gönderildi.

Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı! Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!
Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.