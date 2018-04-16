Çeşme'de 3 köpek av tüfeğiyle öldürüldü

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir evin bahçesindeki, kulübelerinde bağlı köpeklerden önce 1'i, 3 gün sonra da diğer 2'si av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bahçedeki bir köpek de yaralandı.
Çeşme'nin Altınkum Mahallesi'ndeki Okan Kızıldağ'a ait evin bahçesindeki kulübede bağlı Sibirya kurdu cinsi köpek, geçen 30 Mart'ta av tüfeğiyle açılan ateş sonucu öldü. 3 gün sonra bu defa aynı evin bahçesindeki 2 kangal cinsi köpek de benzer şekilde telef edildi. Saldırıda bahçedeki labrador cinsi bir köpek de vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı köpek, Alaçatı'daki bir veteriner kliniğine götürülüp, tedaviye alındı.
Kızıldağ, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, köpeklerine silahlı saldırıda bulunan kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede av tüfeği fişeği kartuşlarına rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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