HABER

Çeşme'de 3 köpek av tüfeğiyle öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir evin bahçesindeki, kulübelerinde bağlı köpeklerden önce 1'i, 3 gün sonra da diğer 2'si av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Çeşme'de 3 köpek av tüfeğiyle öldürüldü

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir evin bahçesindeki, kulübelerinde bağlı köpeklerden önce 1'i, 3 gün sonra da diğer 2'si av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bahçedeki bir köpek de yaralandı.
Çeşme'nin Altınkum Mahallesi'ndeki Okan Kızıldağ'a ait evin bahçesindeki kulübede bağlı Sibirya kurdu cinsi köpek, geçen 30 Mart'ta av tüfeğiyle açılan ateş sonucu öldü. 3 gün sonra bu defa aynı evin bahçesindeki 2 kangal cinsi köpek de benzer şekilde telef edildi. Saldırıda bahçedeki labrador cinsi bir köpek de vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı köpek, Alaçatı'daki bir veteriner kliniğine götürülüp, tedaviye alındı.
Kızıldağ, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, köpeklerine silahlı saldırıda bulunan kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede av tüfeği fişeği kartuşlarına rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çeşme'de 3 köpek av tüfeğiyle öldürüldü

ABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldıABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldı
9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.