Çeşme'de 30 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (Aydın), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan yabancı uyruklu 30 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Bir ihbarı değerlendiren Türk Sahil Güvenlik ekipleri, saat 09.00 sıralarında, Ildır Körfezi'nde polyester bot ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan kaçaklar olduğunu belirledi. Bölgeye botla gelen ekipler, Suriyeli 30 kaçağın içinde bulunduğu botu durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Yedeklenen polyester bot ise Dalyan Mahallesi'ndeki Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na çekilerek, bağlandı. Çeşme İskelesi'ndeki çadıra alınan kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı.Çeşme İskelesi'nde kayıt işlemleri tamamlanan kaçaklar, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Erdoğan'ın eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Özkan'dan sıralama tweet'i
İdlib'de art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Uludağ'da kritik saatler! Ekipler seferber oldu...
Küçük çocuğu taciz eden kişiye sokak ortasında linç!
CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu
Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum