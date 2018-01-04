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Çeşme'de 31 göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 19:30 | Son Güncelleme 9 saat önce

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla 31 kaçağı Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçirmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ortak çalışma yaptı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 31 yaşındaki A.Ş. ve 17 yaşındaki Y.K., polis ekiplerince fiziki takibe alındı. Şüpheli A.Ş.'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramada 3'ü kadın, 3'ü erkek ve 13'ü çocuk toplam 19 Suriyeli ile 24 can yeleği ve 3 şambrel can simidi ele geçirildi. Diğer insan kaçakçısı şüphelisi Y.K. ise 1'i erkek, 3'ü kadın, 8'i çocuk toplam 12 Suriye uyruklu göçmenle birlikte koşarak kaçmak isterken yakalandı.

Polis ekipleri, 19 göçmenin bindirildiği aracın sahibine fazla yolcu taşımak, şoförün araç kullanırken telefonla konuşması, emniyet kemeri takılmaması, dur ihtarına uyulmaması ve tehlikeli araç kullanmaktan dolayı 2 bin 561 lira ceza uyguladı. Ekipler yakalanan Suriyeli 31 kaçak göçmene ise toplam 42 bin 750 lira idari para cezası kesti. Gözaltına alınarak Çeşme KOM Grup Amirliği'nde sorgulanan A.Ş. ve Y.K., adliyeye sevk edildi.

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