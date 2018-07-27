Çeşme'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in tatil cenneti Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek için lastik botla denize açılan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 00.15'te, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla, yasa dışı yollardan Sakız Adası'na gitmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik botu durdurdu. İçinde 11'i Filistin, 10'u Suriye, 4'ü Somali, 16'sı Irak ve 1'i Yemen uyruklu olmak üzere toplam 42 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. 14'ü kadın ve 12'si çocuk toplam 42 kaçak, kıyıya getirildi. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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