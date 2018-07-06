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Çeşme'de 46 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan lastik bottaki 46 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Çeşme'de 46 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan lastik bottaki 46 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandı.
Sahil güvenlik helikopterindeki göreviler, geçen çarşamba günü saat 23.07’de, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'nın güneyinde, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botundaki görevliler, durdurdukları lastik bottaki 18'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 16'sı Suriye, 4'ü Togo, 4'ü Filistin, 3'ü Irak ve 1'i Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan ve 9'u çocuk, 11'i kadın olan 46 kaçak göçmen, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Çeşme'de 46 kaçak göçmen yakalandıÇeşme'de 46 kaçak göçmen yakalandı

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