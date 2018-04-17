Çeşme'de 47 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye alışan 47 Suriyeli, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan TCSG 4 Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 15.00'te, Pırlanta Koyu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Botu durduran ekipler, 47 Suriyeliyi yakalayarak Çeşme İskelesi'ne getirdi. Kaçaklar, özel olarak kurulan çadıra alındı, yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı. Kimlik tespitleri yapılan Suriyeliler, emniyete teslim edildi.