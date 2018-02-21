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Çeşme'de 55 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 13:06 | Son Güncelleme

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen 9 ayrı ülke vatandaşı, toplam 55 kaçak yakalandı.

Çeşme'de 55 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen 9 ayrı ülke vatandaşı, toplam 55 kaçak yakalandı.
Alaçatı bölgesinde devriye görevi yürüten TCSG-24 Sahil Güvenlik Botu, bugün 09.30'da, Delikli Koy açıklarında bir lastik bot tespit etti. Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne getirilerek kurulan çadıra alındı. Yapılan kimlik tespitinde, kaçakların Suriye, Irak, Eritre, Güney Afrika, Mali, Benin, Nijerya, Togo ve Botswana uyruklu olduklarını belirlendi. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, kaçaklara yiyecek paketleri ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Kaçakların işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri belirtildi.

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Çeşme'de 55 kaçak yakalandıÇeşme'de 55 kaçak yakalandıÇeşme'de 55 kaçak yakalandıÇeşme'de 55 kaçak yakalandı

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