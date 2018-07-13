Çeşme'de 57 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Dün saat 05.50’de, Çeşme'nin Uçburnu önlerinde bir grup kaçak göçmenin denize açıldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Sahil Güvenlik görevlileri tarafından yerleri belirlenip durdurulan lastik bot içindeki 57 kaçak göçmen, yakalandı. 52'si Suriye, 5'i Irak uyruklu toplam 57 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. 15'i kadın, 25'i çocuk toplam 57 kaçak göçmen kıyıya çıkarılıp, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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