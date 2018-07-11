Çeşme'de 58 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan, büyük bölümü çocuk ve kadın olan 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Saat 02.49'da, Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu sahilinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı alındı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki görevliler, kaçakların denize açıldığı lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan 34'ü Suriye, 20'si Irak, 2'si Filistin ve 2'si Yemen uyruklu olmak üzere toplam 58 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan 20'si erkek, 9'u kadın, 29'u çocuk toplam 58 kişi, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenlerin kimlik tespitleri ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtildi.

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