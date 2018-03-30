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Çeşme’de çocuklara uyuşturucu satan 3 şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 13:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesindeki NARKO ve KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve çocuklara da uyuşturucu sattıkları şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir’in Çeşme ilçesindeki NARKO ve KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve çocuklara da uyuşturucu sattıkları şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde bilgi elde ettikleri 3 şahsı fiziki takibe aldı. Uzun süre takip edilen şüpheli şahısların, aralarında çocukların da olduğu kişilere uyuşturucu madde sattıklarını belirleyen ekipler dün yaptıkları ortak operasyonla Ş.T. (23), B.H. (20) ve H.B. (19) adlı şahısları Çeşme merkezde yakalayarak gözaltına aldı. 3 zanlı, sorgularının tamamlanmasının ardından bu sabah Çeşme Adliyesine çıkarıldı. 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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