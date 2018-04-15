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Çeşme’de çoğunluğu Afrikalı 46 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçmaya çalışan 46 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezi’nde devriye görevi yapan Saget 30 Sahil Güvenlik botu ve Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timinin görev yaptığı KB 4309 botu, saat 07.00 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi.

Çeşme’de çoğunluğu Afrikalı 46 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçmaya çalışan 46 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezi’nde devriye görevi yapan Saget 30 Sahil Güvenlik botu ve Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timinin görev yaptığı KB 4309 botu, saat 07.00 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi. Lastik botu müdahale ederek durduran ekipler, kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik botlarına alarak Çeşme iskelesine getirdi. Suriye, Eritre, Angola, Kongo, Gabon ve Orta Afrika uyruklu olduklarını beyan eden kaçak göçmenler, ihtiyaçları karşılandıktan ve işlemleri tamamlandıktan sonra İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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