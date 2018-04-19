Çeşme'de dondurma dükkanında yangın

Doğan ÇİZMECİ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir dondurma dükkanında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.
Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir dondurma dükkanında dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Dükkanda maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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