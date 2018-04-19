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Çeşme'de dondurma dükkanında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 08:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir dondurma dükkanında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.

Doğan ÇİZMECİ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir dondurma dükkanında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir dondurma dükkanında dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Dükkanda maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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