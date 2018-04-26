Çeşme'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen pazartesi günü, bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan operasyonda, 21 Suriyeli'yi Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçırmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda bir lastik bot ile bir de bot motoru ele geçirildi. Suriyeliler, işlemleri sonrası İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 3 zanlı ise işlemleri tamamlanınca sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

